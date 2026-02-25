Auto überschlug sich: Fahrer mit Heli ins Spital

Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr Bruck an der Mur zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 6 alarmiert: Ein 35-Jähriger krachte beim Knoten Bruck gegen einen Anpralldämpfer einer Ausfahrt. Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Eine nachkommende 26-jährige Pkw-Lenkerin touchierte beim Ausweichen das Unfallfahrzeug. Die Frau setzte umgehend die Rettungskette in Gang.