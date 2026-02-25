Auto überschlug sich: Fahrer mit Heli ins Spital

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch auf der Semmering Schnellstraße beim Knoten Bruck an der Mur: Ein Pkw-Lenker krachte gegen den Anpralldämpfer, das Auto überschlug sich, der Mann wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr Bruck an der Mur zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 6 alarmiert: Ein 35-Jähriger krachte beim Knoten Bruck gegen einen Anpralldämpfer einer Ausfahrt. Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Eine nachkommende 26-jährige Pkw-Lenkerin touchierte beim Ausweichen das Unfallfahrzeug. Die Frau setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Die Feuerwehr konnte den Mann mittels schwerem Bergungsgerät aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber ins LKH-Univ. Klinikum Graz geflogen. Die S 6 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.