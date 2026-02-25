Senioren-Info: Per WhatsApp gegen Schockanrufe

Auf Betrugsmaschen aufmerksam machen

Auch die heimischen Senioren registrieren eine steigende Anzahl an besorgten Meldungen ihrer Mitglieder. Um gegenzusteuern, starten die NÖs Senioren auf Initiative von Landesobmann Karl Wilfing und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine breit angelegte Sensibilisierungs-Kampagne. Über WhatsApp-Kanäle, Newsletter und Social Media werden eigens produzierte Videos verbreitet, die über die gängigsten Betrugsmaschen aufklären und davor warnen.