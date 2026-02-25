Vorteilswelt
Aktion startet

Senioren-Info: Per WhatsApp gegen Schockanrufe

Niederösterreich
25.02.2026 05:00
„Soll ich meinen Lieben rasch mit Geld helfen?“ – diese Frage stellen sich viele kontaktierte ...
„Soll ich meinen Lieben rasch mit Geld helfen?“ – diese Frage stellen sich viele kontaktierte Senioren (Symbolbild).(Bild: LPD Kaernten)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Der Schaden ist enorm, der Ärger der Betroffenen riesig. Vor den skrupellosen Maschen gemeiner Betrügerbanden wollen NÖs Senioren ab sofort auch digital warnen.

0 Kommentare

Erst vergangene Woche berichtete die „Krone“ von einem erfolgreichen Schlag gegen eine Betrügerbande, die ältere Menschen mit sogenannten „Schockanrufen“ um ihr Erspartes brachte. Die Statistik ist alarmierend: Allein im Jahr 2025 verzeichnete Niederösterreich 90 vollendete Betrugstaten und rund 330 angezeigte Versuche. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

Auf Betrugsmaschen aufmerksam machen
Auch die heimischen Senioren registrieren eine steigende Anzahl an besorgten Meldungen ihrer Mitglieder. Um gegenzusteuern, starten die NÖs Senioren auf Initiative von Landesobmann Karl Wilfing und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine breit angelegte Sensibilisierungs-Kampagne. Über WhatsApp-Kanäle, Newsletter und Social Media werden eigens produzierte Videos verbreitet, die über die gängigsten Betrugsmaschen aufklären und davor warnen.

Zitat Icon

Wir wollen durch gezielte und punktgenaue Information vor Betrügern warnen!

Senioren-Obmann Karl Wilfing

Gestartet wird jetzt mit einem informativen Video zum Thema Schockanrufe. Danach folgen jeden Monat weitere Videos mit Informationen zu anderen Betrugsmethoden.

Mikl-Leitner und Wilfing betonen die Dringlichkeit: „Wir hören vermehrt von Schockanrufen, aber auch von Phishing-Mails und SMS. Unser Ziel ist es, umfassend zu informieren und die Senioren wachsam zu machen.“

Niederösterreich
25.02.2026 05:00
Niederösterreich

