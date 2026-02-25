Dorferneuerung: Herzkammern der Gemeinschaft

Brauchtum trifft Moderne

Beinahe auf den Tag genau, am 23. Februar 1987, wurde von den drei Dörfern Gossam, Grimsing, Schallemmersdorf der Verein für Dorferneuerung und Kulturinitiativen gegründet. „In einigen tausend freiwilligen Arbeitsstunden haben unsere Eltern und Großeltern mit Liebe und Herzblut und mit Mitteln der Dorferneuerung des Landes NÖ das ehemalige Dorfwirtshaus zu dem gemacht, was sie heute hier sehen“, erklärt Elisabeth Eßbüchl. Der Verein besteht derzeit aus über 50 Familienmitgliedschaften und weiteren 20 Einzelmitgliedern. Mithilfe der Förderung konnte im Vorjahr der Sockel neu verputzt, einen Großteil der Fenster und Türen neu gestrichen, der Grillplatz erneuert und das Damen-WC neu verfließt werden.