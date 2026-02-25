Stadtgalerien Schwaz mit starkem Wachstum 2025

Ein Gesamtwachstum von mehr als fünf Prozent und einige Shops mit zweistelliger Umsatzsteigerung – so bilanzieren die Stadtgalerien Schwaz das abgelaufene Geschäftsjahr 2025. Damit konnte man seine starke Position im Tiroler Einzelhandel weiter ausbauen. Das freut auch Centermanagerin Daniela Schlemmer, die seit Anfang des Vorjahres die Leitung innehat: „Wir sind sehr stolz auf unsere Partner, die sich klar zum Standort Schwaz bekennen und täglich mit großem Engagement zur positiven Entwicklung beitragen.“