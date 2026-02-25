Stadtgalerien Schwaz mit starkem Wachstum 2025

Das Center Schwaz blickt auf sehr gutes Jahr 2025 zurück. Auch der Ausblick verspricht viel Positives. Die Geschäftsführerin klärt auf, was das Ergebnis ausmachte und worauf es nun weiter ankommt.
Ein Gesamtwachstum von mehr als fünf Prozent und einige Shops mit zweistelliger Umsatzsteigerung – so bilanzieren die Stadtgalerien Schwaz das abgelaufene Geschäftsjahr 2025. Damit konnte man seine starke Position im Tiroler Einzelhandel weiter ausbauen. Das freut auch Centermanagerin Daniela Schlemmer, die seit Anfang des Vorjahres die Leitung innehat: „Wir sind sehr stolz auf unsere Partner, die sich klar zum Standort Schwaz bekennen und täglich mit großem Engagement zur positiven Entwicklung beitragen.“
Viele neue Marken, Ausblick positiv
Einen Mitgrund sieht Schlemmer auch darin, dass 2025 auch renommierte Marken für das Center gewonnen werden konnten, die das bestehende Portfolio optimal erweitern und die Attraktivität für unterschiedliche Zielgruppen erhöhen. Kunden würden auch das moderne, angenehme Ambiente als positiv empfinden.
Mehr als 350 Mitarbeiter sind in den Stadtgalerien beschäftigt. Für das Jahr 2026 erhofft man sich weitere Impulse und setzt auf Marketinginitiativen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.