Auch Ausblick positiv

Stadtgalerien Schwaz mit starkem Wachstum 2025

Tirol
25.02.2026 17:00
Archivbild
Archivbild(Bild: Manuel Schwaiger)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Das Center Schwaz blickt auf sehr gutes Jahr 2025 zurück. Auch der Ausblick verspricht viel Positives. Die Geschäftsführerin klärt auf, was das Ergebnis ausmachte und worauf es nun weiter ankommt.

0 Kommentare

Ein Gesamtwachstum von mehr als fünf Prozent und einige Shops mit zweistelliger Umsatzsteigerung – so bilanzieren die Stadtgalerien Schwaz das abgelaufene Geschäftsjahr 2025. Damit konnte man seine starke Position im Tiroler Einzelhandel weiter ausbauen. Das freut auch Centermanagerin Daniela Schlemmer, die seit Anfang des Vorjahres die Leitung innehat: „Wir sind sehr stolz auf unsere Partner, die sich klar zum Standort Schwaz bekennen und täglich mit großem Engagement zur positiven Entwicklung beitragen.“

Viele neue Marken, Ausblick positiv
Einen Mitgrund sieht Schlemmer auch darin, dass 2025 auch renommierte Marken für das Center gewonnen werden konnten, die das bestehende Portfolio optimal erweitern und die Attraktivität für unterschiedliche Zielgruppen erhöhen. Kunden würden auch das moderne, angenehme Ambiente als positiv empfinden.

Mehr als 350 Mitarbeiter sind in den Stadtgalerien beschäftigt. Für das Jahr 2026 erhofft man sich weitere Impulse und setzt auf Marketinginitiativen.

Tirol
25.02.2026 17:00
Tirol

