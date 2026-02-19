Feuerlöscher-Rowdys sorgten für Polizeieinsatz

Fünf Burschen und Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren hielten die Einsatzkräfte in Baden in Atem. Passanten hatten Alarm geschlagen, weil sie Rauch im Parkdeck Römertherme gesehen hatten. Doch er stammte nicht von Flammen, es war der Sprühnebel von vier Feuerlöschern, die die Jugendlichen im Parkhaus entleert haben. Beim Eintreffen der Polizei wollten sie fliehen, doch nach knapp zwei Minuten wurden vier von ihnen von den Beamten zu Fuß eingeholt. Der Fünfte stellte sich wenig später selbst. Nach anfänglichem Leugnen gestanden sie.