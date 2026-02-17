Laut und lustig wurde Ende des Faschings gefeiert

Ziwui! Ziwui! So rief man in der Innsbrucker Koatlackn, also im Stadtteil St. Nikolaus, zu Fasching bei ausgelassener Stimmung. Daran änderten auch der Schneeregen und die Kälte (um die Null Grad) nichts. Die Bühne wurde fleißig von verschiedenen Gruppen bespielt, das diesjährige Narrenlied ist den Koatlacker Legenden Geli und Klaus Rott (Schützenhauptmann) gewidmet. Passend dazu war die Innsbrucker SPÖ als Schützinnen mit Gewehr ebenfalls anzutreffen.