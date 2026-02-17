Laut und lustig wurde Ende des Faschings gefeiert

Ein letztes Mal für diese Saison trieben die Tiroler Narren am heutigen Faschingsdienstag ihren Schabernack. In Innsbruck fand seit einiger Zeit endlich wieder ein Faschingsumzug statt. Trotz des Wetters herrschte auch in Osttirol beste Stimmung.
Ziwui! Ziwui! So rief man in der Innsbrucker Koatlackn, also im Stadtteil St. Nikolaus, zu Fasching bei ausgelassener Stimmung. Daran änderten auch der Schneeregen und die Kälte (um die Null Grad) nichts. Die Bühne wurde fleißig von verschiedenen Gruppen bespielt, das diesjährige Narrenlied ist den Koatlacker Legenden Geli und Klaus Rott (Schützenhauptmann) gewidmet. Passend dazu war die Innsbrucker SPÖ als Schützinnen mit Gewehr ebenfalls anzutreffen.
Auch im Stadtzentrum wurde gefeiert, inklusive Umzugswägen mit Bären, Hexen und anderen Brauchtumsgruppen. Die Kinder hatten ihren Spaß am Sparkassenplatz bei den Kinderfreunden und der Kinderschminkerei Tirol. „Die Top 3 der Kinderschmink-Wünsche sind Prinzessin, Spiderman und Tiger oder Löwe“, erzählte Ebru, die gerade einen Spiderman schminkte.
Alles „Rante Putante“ war in Sillian. Hunderte Faschingsnarren blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Känguru „Jecki“, der Eiskanal in Igls oder Donald Trump durften nicht fehlen.
