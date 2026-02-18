Familie widmet sich Erhalt einer alten Rinderrasse

Ausschließlich Direktvermarkter

Die Familie setzt zur Gänze auf Direktvermarktung, geschlachtet wird bei einem Fleischer im Nachbarort, zerlegt in einem modernen Zerlege-Raum durch einen Fleischermeister auf dem Hof. Pro Jahr gibt es sieben Schlachttermine, Kunden können vorbestellen, wobei das gewünschte Fleisch individuell nach Art und Gewicht geliefert wird beziehungsweise auf dem Hof abgeholt werden kann. Ein Drittel des Fleisches wird in der Region verkauft, zwei Drittel werden nach Wien geliefert. Produziert werden auch Rindswürste ohne Schweinefett sowie Rohschinken, Würste und Faschiertes. Sonderwünsche, wie ein T-Bone-Steak oder anderes, werden erfüllt. Für eine bessere Fleischqualität werden die männlichen Kälber kastriert und nur so die Haltung in der Gruppe möglich ist.

1000-Kilo-Stier ist „Herr im Stall“

Für die Fortpflanzung sorgt ein 1.000 Kilogramm schwerer Zuchtstier, der der einzige „Herr im Stall“ ist und auch mit auf die Weide geht. Die Familie Resl setzt auch auf Kreislaufwirtschaft, füttert nur Heu und keine Silage und verwertet selbstverständlich den Mist wieder zu Kompost. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.bioblondvieh.at und auf Instagramm unter w4blondvieh.vom.biohof.resl.