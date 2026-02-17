Im heurigen Gartenjahr sind die Kräuter los

Unter dem Motto „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ wird die Bedeutung von Kräutern für naturnahe Gärten und ökologische Kreisläufe sowie deren Gestaltungs- sowie Nutzungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt gerückt.
Noch zeigt sich der Winter von seiner eisigen Seite, doch schon jetzt rückt „Natur im Garten“ ein ebenso traditionsreiches wie hochaktuelles Thema in den Mittelpunkt: die Kräuter. Unter dem Motto „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben“ wird das ganze Jahr über der Fokus auf die Bedeutung von Kräutern für naturnahe Gärten und ökologische Kreisläufe und deren Gestaltungs- sowie Nutzungsmöglichkeiten gelenkt. Als wertvolle Lebensräume sowie Nahrungsquelle für Tiere und auch Menschen.
Webinare und Vorträge
Dafür werden neben Informationsangeboten und praktischen Tipps auch Aktionen und Veranstaltungen angeboten. „Kräuter fördern die Artenvielfalt, stärken ökologische Kreisläufe und leisten einen Beitrag zu klimaangepassten, zukunftsfähigen Grünräumen“, so Landeschefin Johanna Mikl-Leitner.
