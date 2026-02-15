Vorteilswelt
Im Regierungsviertel

Tolle Musik und beste Stimmung beim Landhausball

Niederösterreich
15.02.2026 15:00
Gemeinsam wurde Freitagnacht im gesamten Regierungsviertel in St. Pölten beim Landhausball ...
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Eine einmalige Ballnacht ging Freitagnacht im Regierungsviertel St. Pölten über die Bühne. Gemeinsam feierte man am Landhausball.

Der traditionelle Landhausball – 2000 Besucher haben es miterlebt – verwandelte Freitagabend das St. Pöltner Regierungsviertel in einen glanzvollen Treffpunkt für Jung und Alt. „Auf unserem Landhausball zeigen wir, wie viel Lebensfreude, Zusammenhalt und Herz in Niederösterreich stecken“, hieß es.

Tanzten fleißig: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Carlo Wilfing. Im Hintergrund auf dem Parkett: Landesrätin Christian Teschl-Hofmeister und Landesrat Anton Kasser.(Bild: Attila Molnar)

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich: „Eine unvergessliche Ballnacht, die ganz im Zeichen der Wertschätzung für jene Menschen steht, die Niederösterreich täglich gestalten und am Laufen halten – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst.“

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee.(Bild: Attila Molnar)

Für den feierlichen Auftakt sorgte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten. Im Anschluss erwartete die Gäste ein vielfältiges Musikprogramm im gesamten Landhaus – von klassischer Blasmusik über Jazz bis hin zu modernen Tanzrhythmen. Zu den Höhepunkten zählten auch heuer wieder die beliebte NÖN-Disco im Haus 11 sowie die Mitternachtseinlage von Schlagerstar Simone.

Neben vielen Politikern – unter ihnen die Fraktionschefinnen Helga Krismer und Indra Collini – mit dabei waren auch DPV-Vorsitzende Sonja Strauss, Landesmilitärkommandant Georg Härtinger, Landespolizeidirektor Franz Popp, LGA-Chefin Elisabeth Bräutigam, Bildungsdirektor Karl Fritthum und die beiden St. Pöltner Vizebürgermeister Michael Kögl und Florian Krumböck.

