Tolle Musik und beste Stimmung beim Landhausball

Eine einmalige Ballnacht ging Freitagnacht im Regierungsviertel St. Pölten über die Bühne. Gemeinsam feierte man am Landhausball.
Der traditionelle Landhausball – 2000 Besucher haben es miterlebt – verwandelte Freitagabend das St. Pöltner Regierungsviertel in einen glanzvollen Treffpunkt für Jung und Alt. „Auf unserem Landhausball zeigen wir, wie viel Lebensfreude, Zusammenhalt und Herz in Niederösterreich stecken“, hieß es.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich: „Eine unvergessliche Ballnacht, die ganz im Zeichen der Wertschätzung für jene Menschen steht, die Niederösterreich täglich gestalten und am Laufen halten – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst.“
Für den feierlichen Auftakt sorgte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten. Im Anschluss erwartete die Gäste ein vielfältiges Musikprogramm im gesamten Landhaus – von klassischer Blasmusik über Jazz bis hin zu modernen Tanzrhythmen. Zu den Höhepunkten zählten auch heuer wieder die beliebte NÖN-Disco im Haus 11 sowie die Mitternachtseinlage von Schlagerstar Simone.
Neben vielen Politikern – unter ihnen die Fraktionschefinnen Helga Krismer und Indra Collini – mit dabei waren auch DPV-Vorsitzende Sonja Strauss, Landesmilitärkommandant Georg Härtinger, Landespolizeidirektor Franz Popp, LGA-Chefin Elisabeth Bräutigam, Bildungsdirektor Karl Fritthum und die beiden St. Pöltner Vizebürgermeister Michael Kögl und Florian Krumböck.
