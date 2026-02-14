Diebesduo stahl in Tiroler Skimekka Sporttaschen

Ordentlich in die Hose ging ein versuchter Diebstahl eines Duos in einem Geschäftslokal im Tiroler Sölden am Freitag! Die beiden mutmaßlichen Täter stahlen zwei Sporttaschen mit Skier und Kleidung, wurden jedoch auf frischer Tat ertappt.
Die beiden Litauer (45 und 42 Jahre) sollen in einem Geschäftslokal in Sölden am Freitag zwei Sporttaschen gestohlen haben. Gegen 11.30 Uhr nahmen die beiden die Taschen mit, wurden dabei jedoch auf frischer Tat ertappt.
Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Beschuldigten in einem anderen Geschäftslokal gefunden werden. Vom Diebesgut fehlte dort jedoch jegliche Spur.
Duo hortete Diebesgut in Auto
Nach weiteren Ermittlungen konnte das Fahrzeug des Duos ausfindig gemacht werden. Die Polizei durchsuchte dieses und konnte dort acht Paar Skier, Bekleidungsartikel, Skischuhe sowie Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro sicherstellen. Die Opfer erhielten ihre Gegenstände wieder.
