Diebesduo stahl in Tiroler Skimekka Sporttaschen

Duo hortete Diebesgut in Auto

Nach weiteren Ermittlungen konnte das Fahrzeug des Duos ausfindig gemacht werden. Die Polizei durchsuchte dieses und konnte dort acht Paar Skier, Bekleidungsartikel, Skischuhe sowie Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro sicherstellen. Die Opfer erhielten ihre Gegenstände wieder.