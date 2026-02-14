Vorteilswelt
Rewe baut aus

Modernste Logistik für unseren täglichen Bedarf

Niederösterreich
14.02.2026 13:00
Das Rewe-Logistikzentrum in Wiener Neustadt wird bis 2030 massivst ausgebaut und wird unter dem Namen „Alpha" zu einem der modernsten Europas.
Das Rewe-Logistikzentrum in Wiener Neustadt wird bis 2030 massivst ausgebaut und wird unter dem Namen „Alpha“ zu einem der modernsten Europas.(Bild: ZVG REWE International AG)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Rewe  baut sein Logistikzentrum in Wiener Neudorf bis ins Jahr 2030 groß aus und investiert dabei 600 Millionen Euro in den Standort. 2500 Standorte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sollen dann von hier aus beliefert werden. 

Für viele von uns ist es selbstverständlich, dass in einem Supermarkt fast immer alle Waren verfügbar sind. Und das in einer noch nie dagewesenen Vielfalt. „Alleine Billa Plus verfügt über 40.000 verschiedene Artikel“, erzählt Mario Böhm, Schichtleiter im Rewe-Lager Ost.

Dass dahinter jedoch ein enormer Logistikaufwand steht, wissen die wenigsten. Damit diese Abläufe in Zukunft noch reibungsloser, dafür aber effizienter und nachhaltiger ablaufen, investiert Rewe gerade 600 Millionen Euro in das Projekt „Alpha“, eines der modernsten Logistikzentren Europas.

Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Isabella Handler ...
Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Isabella Handler (ALPHA Projektleiterin bei der REWE International AG), Marcel Haraszti (Vorstand der REWE International AG) und Christian Hörner (Geschäftsführer Lager & Transport bei der REWE International AG).(Bild: Doris Seebacher)
Reinhard Wakolbinger (Bereichsleiter für SCM Supply Side sowie das Zentrallager Ost und ALPHA), ...
Reinhard Wakolbinger (Bereichsleiter für SCM Supply Side sowie das Zentrallager Ost und ALPHA), Marcel Haraszti (Vorstand der REWE International AG), Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Isabella Handler (ALPHA Projektleiterin bei der REWE International AG) und Christian Hörner (Geschäftsführer Lager & Transport bei der REWE International AG).(Bild: Doris Seebacher)
Christian Hörner (Geschäftsführer Lager & Transport bei der REWE International AG), Peter Hanke ...
Christian Hörner (Geschäftsführer Lager & Transport bei der REWE International AG), Peter Hanke (Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur) und Isabella Handler (ALPHA Projektleiterin bei der REWE International AG) beim Rundgang durch das Logistikzentrum in Wiener Neudorf.(Bild: Doris Seebacher)
Künftig werde LKW nur mehr einen Standort anfahren müssen, jetzt sind es drei.
Künftig werde LKW nur mehr einen Standort anfahren müssen, jetzt sind es drei.(Bild: Doris Seebacher)
Infrastrukturminister Peter Hanke persönlich vor Ort mit Lagerleiter Mario Böhm, Rewe-Vorstand Marcel Haraszti und einem Lagermitarbeiter
Infrastrukturminister Peter Hanke persönlich vor Ort mit Lagerleiter Mario Böhm, Rewe-Vorstand Marcel Haraszti und einem Lagermitarbeiter(Bild: Doris Seebacher)

„Wir liegen mit der Planung genau im Zeitplan“, freut sich Projektleiterin Isabella Handler. Baustart ist voraussichtlich noch im Mai. Künftig werden von Wiener Neudorf aus rund 2500 Standorte insbesondere in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland versorgt. „Ein vollautomatisiertes Hochregallager mit 87.000 Palettenplätzen, moderner Robotiklösungen sowie ein eigenes Werkstoffsortierzentrum sind dabei zentrale Bausteine“, so Handler.

Zitat Icon

Das Sortiment wird gebündelt, Arbeitskräfte werden aufgestockt und die Mitarbeiter arbeiten dann in drei anstatt von zwei Schichten. 

Isabella Handler, ALPHA Projektleiterin bei Rewe International

Bild: Doris Seebacher

„Wir schaffen hier ein Logistikzentrum, das die Versorgung mit diesem Standort für die nächsten 30 Jahre sichert“, verspricht Rewe-Vorstand Marcel Haraszti. Und auch Infrastrukturminister Peter Hanke machte sich vor Ort ein Bild. „Die Konsumenten wünschen sich aus ökologischer Sicht kürzere Wege. Durch das neue Lager fallen unnötige Lkw-Fahrten weg“, lobt er das Vorzeigeprojekt. Derzeit muss ein Laster nämlich mehrere Lager für eine Lieferung anfahren, ab 2030 nur mehr eines. 

Niederösterreich
14.02.2026 13:00
Niederösterreich

