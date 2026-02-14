Modernste Logistik für unseren täglichen Bedarf

„Wir schaffen hier ein Logistikzentrum, das die Versorgung mit diesem Standort für die nächsten 30 Jahre sichert“, verspricht Rewe-Vorstand Marcel Haraszti. Und auch Infrastrukturminister Peter Hanke machte sich vor Ort ein Bild. „Die Konsumenten wünschen sich aus ökologischer Sicht kürzere Wege. Durch das neue Lager fallen unnötige Lkw-Fahrten weg“, lobt er das Vorzeigeprojekt. Derzeit muss ein Laster nämlich mehrere Lager für eine Lieferung anfahren, ab 2030 nur mehr eines.