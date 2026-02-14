Vorteilswelt
Respekt gefordert

Tirols Gastronomie pocht auf fairen Dialog

Tirol
14.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: AdobeStock, WKO)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Uns Tiroler Gastronom:innen – und vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – verbindet eines: Wir begegnen Menschen offen, respektvoll und mit positiver Haltung. Herzlichkeit und Dialog auf Augenhöhe sind das Fundament unserer täglichen Arbeit. So gelingt Zusammenleben, so entsteht echter Zusammenhalt.

Umso befremdlicher ist das Auftreten der Gewerkschaft vida in den aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen. Statt ernsthafter Gesprächsbereitschaft erleben wir Angriffe, Unterstellungen und pauschale Verunglimpfungen einer gesamten Branche. Dieser Stil steht in klarem Widerspruch zu allem, wofür wir stehen.

Anna Kurz, Obfrau Fachgruppe Gastronomie & Franz Staggl, Obmann Fachgruppe Hotellerie.
Anna Kurz, Obfrau Fachgruppe Gastronomie & Franz Staggl, Obmann Fachgruppe Hotellerie.(Bild: Die Fotografen)

Wir bedauern diese Entwicklung zutiefst – werden sie aber nicht kommentarlos hinnehmen. Das schulden wir auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieselbe Leidenschaft für Gastfreundschaft und Dienstleistung leben wie wir Unternehmer. Dass sie für populistische Zuspitzungen ihrer eigenen Vertretung instrumentalisiert werden, ist inakzeptabel. Sozialpartnerschaft bedeutet immer auch ein Miteinander. Dieses Prinzip hat Österreich stark gemacht und darf nicht einseitig untergraben werden. Wir stehen weiterhin für faire Verhandlungen bereit – sofern sie mit Respekt, Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung geführt werden. So wie wir Tiroler Hoteliers und Gastronomen täglich unseren Gästen begegnen. Und so, wie wir es auch von unserem Gegenüber erwarten.

Tirol

