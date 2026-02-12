Derby-Kracher im Kampf um die Liga-Spitze

Platz 1 gegen 2 in der 2. Bundesliga-Tabelle: Ein Punkt trennt die Tiroler Rivalen. TI-Volley will die letzte Rechnung begleichen, Inzing/Mils den Gegnerinnen einen harten Fight liefern. Die Kapitäninnen Emilia Lamprecht und Nadia Brindlinger standen der „Krone“ vor dem Duell Rede und Antwort.
Mehr Spitzenspiel geht kaum: In der zweiten Bundesliga der Damen trifft Tabellenführer SU Inzing/Mils am Samstag auf Verfolger TI-Volley. 48 gegen 47 Punkte – das Tiroler Derby verspricht Hochspannung. Schon das Hinspiel im November hatte es in sich. Damals setzte sich Inzing mit 3:0 durch.
Anderes Gesicht
„Wir haben leider zu spät unseren Rhythmus gefunden“, erinnert sich Kapitänin Nadia Brindlinger. Für TI-Volley ist das Motivation genug, diesmal ein anderes Gesicht zu zeigen. Die beiden Teams kennen sich seit Jahren, viele Spielerinnen sind im Nachwuchs immer wieder aufeinandergetroffen. Man kennt die Stärken des anderen und will trotzdem beweisen, dass man einen Schritt voraus ist.
Konkurrenzkampf
„Wenn man mal sagen kann, man ist besser wie die TI, dann ist das schon auch cool“, sagt Inzing-Kapitänin Emilia Lamprecht schmunzelnd. Der Ehrgeiz ist spürbar, der Respekt auch. Auch Brindlinger weiß, was dieses Duell besonders macht: „Beim Derby ist immer ein ganz anderer Vibe in der Halle. So viel Stimmung, weil die Fans von uns und die Fans von Inzing voll Gas geben und sich auch duellieren.“ Während von außen Druck erwartet wird, spricht Brindlinger von Vorfreude: „Mich pusht das dann immer zehnmal mehr.“
Duell auf Augenhöhe
Sportlich erwartet beide Seiten ein Duell auf Augenhöhe. Entscheidend könnten druckvolle Aufschläge und eine stabile Annahme werden. Beide Teams wollen von Beginn an konzentriert auftreten und als Einheit agieren. Wichtig sei es, die eigenen Stärken auszuspielen. Sobald dann der Anpfiff erfolgt, darf vor allem eines nicht fehlen: die Leidenschaft. Oder, wie die TI-Volley Kapitänin formuliert: „Habt Spaß, genießt die Atmosphäre und haut alles raus, was geht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.