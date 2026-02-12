Derby-Kracher im Kampf um die Liga-Spitze

Konkurrenzkampf

„Wenn man mal sagen kann, man ist besser wie die TI, dann ist das schon auch cool“, sagt Inzing-Kapitänin Emilia Lamprecht schmunzelnd. Der Ehrgeiz ist spürbar, der Respekt auch. Auch Brindlinger weiß, was dieses Duell besonders macht: „Beim Derby ist immer ein ganz anderer Vibe in der Halle. So viel Stimmung, weil die Fans von uns und die Fans von Inzing voll Gas geben und sich auch duellieren.“ Während von außen Druck erwartet wird, spricht Brindlinger von Vorfreude: „Mich pusht das dann immer zehnmal mehr.“