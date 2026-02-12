Steirische Bezirkshauptfrau endgültig abberufen

Abberufung beeinsprucht

Im Herbst zog das Land Steiermark dann die Reißleine: Die umstrittene Bezirkshauptfrau wurde abberufen und versetzt. Das wollte Schunter-Angerer, die stets alle Vorwürfe von sich wies, nicht auf sich sitzen lassen. Sie beeinspruchte ihre Abberufung vor Gericht – mit Erfolg. Der entsprechende Bescheid war nicht rechtskonform.