Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hickhack beendet

Steirische Bezirkshauptfrau endgültig abberufen

Steiermark
12.02.2026 11:24
Elke Schunter-Angerer muss ihr Büro in der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark jetzt ...
Elke Schunter-Angerer muss ihr Büro in der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark jetzt endgültig räumen.(Bild: BH Südoststeiermark Krone KREATIV,)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Jetzt also fix: Die steirische Landesregierung hat entschieden, die südoststeirische Bezirkshauptfrau Elke Schunter-Angerer abzuberufen. Bereits 2024 war die Steirerin ihres Amtes enthoben worden. Sie setzte sich juristisch zur Wehr und erlangte den Chefsessel wieder.

0 Kommentare

Die „Krone“ brachte den Fall im Jahr 2024 ans Tageslicht: Nach rund zwei Jahren an der Spitze der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark hat sich die Kritik an Elke Schunter-Angerer bzw. ihrem Führungsstil immer stärker zugespitzt und viele Mitarbeiter sollen deswegen gekündigt haben. 

Abberufung beeinsprucht
Im Herbst zog das Land Steiermark dann die Reißleine: Die umstrittene Bezirkshauptfrau wurde abberufen und versetzt. Das wollte Schunter-Angerer, die stets alle Vorwürfe von sich wies, nicht auf sich sitzen lassen. Sie beeinspruchte ihre Abberufung vor Gericht – mit Erfolg. Der entsprechende Bescheid war nicht rechtskonform. 

Lesen Sie auch:
Elke Schunter-Angerer muss nach knapp drei Jahren ihr Büro räumen.
Land hat entschieden
Nach Kritik: Steirische Bezirkshauptfrau abberufen
28.11.2024

Doch jetzt zieht das Land endgültig den Schlussstrich unter der Causa: Wie die „Krone“ erfuhr, wurde am Donnerstag in der Regierungssitzung erneut die Abberufung von Elke Schunter-Angerer beschlossen. Die Beamtin soll künftig in der Landes-Abteilung 13 (Umwelt und Raumordnung) tätig sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine