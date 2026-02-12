Partnerwahl per Gong: Speed Dating feiert Comeback

„Macht ja nix, dann kommst halt nächstes Mal gleich wieder, eh schon in sieben Wochen“, lacht die Helga. Die hat auch gut lachen. Sie hat ja einen tollen Mann. Beim Speed Dating kennengelernt? Nein! Tatsächlich auf einer Online-Plattform. „Ich hatte damals gerade damit angefangen, selbst Speed Dating zu organisieren“, erzählt die quirlige Steirerin. „Nachdem ich selbst auf einigen war und mich gestört hat, dass da alle Altersgruppen vermischt waren, wollte ich das anders machen. Da hatte ich gerade noch eine Woche Frist bei einer Dating-Plattform.“ Und da rannte er ihr rein. Der Hermann. Liebe ihres Lebens und längst ihr Ehemann.