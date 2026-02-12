Vorteilswelt
Innenstadtbelebung

Supermarkt-Rochade: Wenn sich eine Tür schließt …

Niederösterreich
12.02.2026 09:00
Markus Müller von der NLY Invest GmbH freut sich, dass Billa im Oktober am ehemaligen ...
Markus Müller von der NLY Invest GmbH freut sich, dass Billa im Oktober am ehemaligen Müller-Standort in der Wiener Straße einzieht und bald darauf auch 37 Wohnungen übergeben werden können.(Bild: Krone KREATIV/Ebner & Partner Planungs GmbH Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

In die Wiener Neustädter Innenstadt zieht eine neue Billa-Filiale samt Wohnungen ein, in Wimpassing hingegen musste kürzlich eine geschlossen werden, weil sie „wirtschaftlich nicht mehr tragfähig war“. 

Gleichenfeier in Wiener Neustadt – da, wo früher der Standort des Kaufhauses Müller war, laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Bereits im Oktober wird ins Erdgeschoß eine neue Billa-Filiale einziehen. In den übrigen Etagen entstehen 37 Wohnungen samt Tiefgarage. Und die Nachfrage danach ist groß. „Wir haben bereits 50 Voranmeldungen“, so Markus Müller von der NLY Invest GmbH, der dieses Gebäude gehört.

Umgesetzt wird das Projekt von der Firma Ebner & Partner. „Die Wohnungen und der Billa-Markt werden die Fußgängerzone aufwerten und fördern“, freut sich auch Bürgermeister Klaus Schneeberger  über diese Projekt.

Zu wenig Frequenz gab es jedoch in Wimpassing
In Wimpassing, Bezirk Neunkirchen, musste kürzlich eine Filiale geschlossen werden. Für Kunden war dieser Markt vor allem wegen seiner Lage direkt an der Bundesstraße fürs „Jauseholen“ beliebt.

Leider geschlossen – weil „wirtschaftlich nicht mehr tragfähig“.
Leider geschlossen – weil „wirtschaftlich nicht mehr tragfähig“.(Bild: Doris Seebacher)

Anscheinend wurden jedoch zu wenige davon konsumiert. Vonseiten des Rewe-Konzerns heißt es dazu: „Leider ist der Betrieb dieser Filiale wirtschaftlich nicht mehr tragfähig, weswegen eine Schließung unumgänglich war.“ Man verweist darauf, dass es im Bezirk Neunkirchen 15 Billa-Filialen gebe. Weitere Schließungen stünden derzeit aber keine bevor.

