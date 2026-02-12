Supermarkt-Rochade: Wenn sich eine Tür schließt …

Gleichenfeier in Wiener Neustadt – da, wo früher der Standort des Kaufhauses Müller war, laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Bereits im Oktober wird ins Erdgeschoß eine neue Billa-Filiale einziehen. In den übrigen Etagen entstehen 37 Wohnungen samt Tiefgarage. Und die Nachfrage danach ist groß. „Wir haben bereits 50 Voranmeldungen“, so Markus Müller von der NLY Invest GmbH, der dieses Gebäude gehört.