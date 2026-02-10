Viele junge Gründer wurden vor den Vorhang geholt

Innovative Ideen wurden vom Land Tirol wieder mit einem Jurypreis ausgezeichnet. Startup-Unternehmen durften sich beim Start-up.Tirol Demo Days präsentieren. Auf die Gewinner wartet besonderer Preis.
Es war bereits die dritte Ausgabe des Start-up.Tirol Demo Days, das im BTV-Stadtforum in Innsbruck stattfand. Dort wurden neun junge Unternehmen vorgestellt, die aus dem aktuellen Boost.Up!-Programm stammen.
Dieses bereitet die jungen Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten auf den Markteintritt vor und hilft bei der weiterführenden Finanzierung. Jedes Team erhält bis zu 20.000 Euro. Finanziert wird dies durch das Land Tirol. Zudem profitieren die Gründer von individueller Beratung oder Workshops, wo es um Preisstrategien der Digitalisierung geht.
Eine vierköpfige Jury kürte beim Demo Day in zwei Pitch-Runden die Sieger. Lucas Bolte, Timo Berkmann und Manuel Untergasser gewannen mit „Serwas“ den Jurypreis. Mohammad Tabari von „Terminte Intelligence“ gewann den Publikumspreis. „Der Demo Day macht sichtbar, welches Potenzial in Tirols Gründungsszene steckt und wie aus Ideen erfolgreiche Unternehmen entstehen können“, sagt Start-up-Tirol-GF Lisa Spöck.
