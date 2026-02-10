Viele junge Gründer wurden vor den Vorhang geholt

Dieses bereitet die jungen Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten auf den Markteintritt vor und hilft bei der weiterführenden Finanzierung. Jedes Team erhält bis zu 20.000 Euro. Finanziert wird dies durch das Land Tirol. Zudem profitieren die Gründer von individueller Beratung oder Workshops, wo es um Preisstrategien der Digitalisierung geht.