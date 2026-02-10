Schullin baut aus und kritisiert fehlende Visionen

Only-Räumlichkeiten übernommen

Doch Schullin will nicht lange jammern, packt lieber an. Spätestens im Mai möchte er in den an sein Geschäft anschließenden ehemaligen Only-Räumlichkeiten im Gemalten Haus seine preisgekrönten Schmuckkollektionen präsentieren. „Als Einzelner kann ich die Standortqualität nicht groß verbessern. Aber ich versuche, eben das Beste zu machen – für unser Geschäft und für Graz. Ich würde mir halt wünschen, dass es noch mutige und motivierte Jungunternehmer gibt, die es schaffen, echte Weltmarken in unsere Stadt zu bringen.“