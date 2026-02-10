Schullin baut aus und kritisiert fehlende Visionen

Top-Juwelier Hans Schullin baut in der Grazer Herrengasse aus und lässt sich vom Leerstand nicht beirren. In der Stadtpolitik vermisst er aber echte Ideen.
Die Nachbarschaft in der Herrengasse hat sich in den letzten Jahren radikal verändert; alteingesessene Betriebe mussten schließen, internationale Ketten und Gastrobetriebe haben aufgesperrt – viele Flächen stehen überhaupt leer. Einer der wenigen Konstanten in der Grazer Einkaufsstraße schlechthin ist Hans Schullin mit seinem gleichnamigen Edel-Juwelier. In den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sein Vater Johann (die Wurzeln der Uhrmachertradition gehen bis ins Jahr 1802 zurück!) das Geschäft im ehemaligen Herzogshof eröffnet. „Aber die Zeit bringt eben Veränderungen mit sich“, sieht’s Schullin pragmatisch.
Die aktuell angespannte Lage im Innenstadthandel blieb natürlich auch dem beneidenswert jung gebliebenen 84-Jährigen nicht verborgen. Er vermisst im Rathaus die große Vision, die Dinge zu ändern. „Siegfried Nagl hat man zwar immer vorgeworfen, nur Träume und Visionen gehabt zu haben – aber da lagen wenigstens Ideen am Tisch. Heute hat die Stadtpolitik einfach einen völlig anderen Fokus. Wobei ich schon sage, nur mit Radfahrern und Öffis wird man die Innenstadt nicht retten können.“
Only-Räumlichkeiten übernommen
Doch Schullin will nicht lange jammern, packt lieber an. Spätestens im Mai möchte er in den an sein Geschäft anschließenden ehemaligen Only-Räumlichkeiten im Gemalten Haus seine preisgekrönten Schmuckkollektionen präsentieren. „Als Einzelner kann ich die Standortqualität nicht groß verbessern. Aber ich versuche, eben das Beste zu machen – für unser Geschäft und für Graz. Ich würde mir halt wünschen, dass es noch mutige und motivierte Jungunternehmer gibt, die es schaffen, echte Weltmarken in unsere Stadt zu bringen.“
Der Grazer hofft, mit seiner Initiative, den Herzogshof stärker in den Fokus zu setzen. „Dieses Gebäude hat einen unschätzbaren historischen Wert. Ich hoffe, es wird bald in einem Atemzug mit dem Landhaus oder dem Dom genannt.“
