ÖBB-Offensive: 360 steirische Mitarbeiter gesucht

Die ÖBB gehen in der Steiermark in die Offensive: 360 neue Mitarbeiter werden für das heurige Jahr gesucht. Bewerbungen sind jederzeit möglich.
Wie die Bundesbahnen in einer Aussendung am Dienstag betonen, finden über das gesamte Jahr hinweg Ausbildungsprogramme statt. Insgesamt geht es um knapp 130 Berufsbilder. Kurse werden etwa für Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber oder Fahrdienstleiter angeboten. Alle Ausbildungsschienen sind ab dem ersten Tag bezahlt.
Bahn sieht sich als Stabilitätsfaktor am kriselnden Arbeitsmarkt
„Der Wunsch nach Jobsicherheit ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker geworden“, sagt Bahn-Chef Andreas Matthä. Das spiegle sich in den österreichweit mehr als 140.000 Bewerbungen des Vorjahres wider. Die ÖBB stünden für stabile Arbeitsplätze und verlässliche Perspektiven, „auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“.
Bei den ÖBB verweist man auch auf eine aktuelle Studie des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES), derzufolge man auf Platz vier der beliebtesten Arbeitgeber Österreichs liegt. Bewerbungen sind unter karriere.oebb.at möglich.
