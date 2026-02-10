ÖBB-Offensive: 360 steirische Mitarbeiter gesucht

Wie die Bundesbahnen in einer Aussendung am Dienstag betonen, finden über das gesamte Jahr hinweg Ausbildungsprogramme statt. Insgesamt geht es um knapp 130 Berufsbilder. Kurse werden etwa für Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber oder Fahrdienstleiter angeboten. Alle Ausbildungsschienen sind ab dem ersten Tag bezahlt.