Jugendliche (17) nach Unfall in Auto eingeklemmt

Zu einem folgenschweren Autounfall kam es am Montagabend in Kramsach (Tiroler Bezirk Kufstein). Ein Einheimischer (22) verlor die Kontrolle über seinen Pkw und krachte gegen ein Brückengeländer. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin (17) eingeklemmt und schwer verletzt.
Der 22-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Kramsach unterwegs. Gegen 20.45 Uhr verlor er kurz vor dem Parkplatz „Tiefenbachklamm“ die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen das Brückengeländer der sogenannten Kreuzschlagbrücke.
Während der Lenker und ein 20-jähriger Einheimischer auf der Rückbank das Fahrzeug mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen konnten, wurde die 17-jährige Beifahrerin schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt.
Straße war lange Zeit gesperrt
Alle drei wurden nach der Erstversorgung am Unfallort ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Straße musste für gut zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
