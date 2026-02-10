Jugendliche (17) nach Unfall in Auto eingeklemmt

Zu einem folgenschweren Autounfall kam es am Montagabend in Kramsach (Tiroler Bezirk Kufstein). Ein Einheimischer (22) verlor die Kontrolle über seinen Pkw und krachte gegen ein Brückengeländer. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin (17) eingeklemmt und schwer verletzt.