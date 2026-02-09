Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Big-Air-Finale LIVE: Gasser greift in den Schnee
Olympia im Ticker
Schwere Verletzungen am Arm erlitt ein 36-jähriger Motorradfahrer, nachdem er mit am Montag in Innsbruck mit einem Pkw zusammengestoßen war. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Gegen 13 Uhr bog eine Österreicherin (36) am Montag in Innsbruck von der Amraser Straße nach links in die Anton-Eder-Straße ab, als das Unglück geschah. Beim Abbiegemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden 36-jährigen italienischen Motorradfahrer.
Biker schwer verletzt
Der Verkehrsunfall zog verheerende Folgen nach sich: Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen am Arm. Außerdem entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.