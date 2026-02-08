Mann (61) bei Skitour gestürzt und schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 12.30 Uhr. Auf einer Seehöhe von rund 2160 Metern machte der 61-Jährige im Gemeindegebiet von Winklern zwischen Tirol und Kärnten eine Skitour. Bei der Talabfahrt kam der Tourengeher zu Sturz und zog sich eine Verletzung „unbestimmten Grades“ zu.