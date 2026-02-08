Mann (61) bei Skitour gestürzt und schwer verletzt

LIVE: FC Valencia gegen Real Madrid
Mit einem Flug ins Krankenhaus endete eine Skitour für einen Einheimischen (61) am Sonntag im Grenzgebiet zwischen Tirol und Kärnten. Bei der Abfahrt war der Wintersportler schwer gestürzt. Ein Notarzthubschrauber war gefordert.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 12.30 Uhr. Auf einer Seehöhe von rund 2160 Metern machte der 61-Jährige im Gemeindegebiet von Winklern zwischen Tirol und Kärnten eine Skitour. Bei der Talabfahrt kam der Tourengeher zu Sturz und zog sich eine Verletzung „unbestimmten Grades“ zu.
Nach der Erstversorgung wurde er vom Notarzthubchrauber mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.
