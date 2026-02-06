3-Sterne-Koch zeigte erstmals in Kitz sein Können

In einer ganz besonderen Atmosphäre erlebten die Gäste ein 8-Gang-Menü, das erstklassige Produktqualität, kreative Kompositionen von Aromen sowie moderne Kochkunst vereinte. Das Menü führte durch eine kulinarische Reise von Gelbflossenmakrele mit N25 Kaviar über Kalbsbries und Zander bis hin zur Bresse-Taube mit Périgord-Trüffel. Den süßen Abschluss bildeten unter anderem Safranreis mit fermentierter Hagebutte sowie Virunga-Schokolade mit Kirsche und Ingwer.