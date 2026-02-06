3-Sterne-Koch zeigte erstmals in Kitz sein Können

Edip Sigl kam vor wenigen Tagen mit seiner vielfach ausgezeichneten Küche in die Gamsstadt – und zwar konkret in das Kitzhof Mountain Design Resort. An zwei Abenden verwöhnte er die Gäste auf höchstem Niveau.
Mit „es:senz goes Kitzhof“ wurde das Design-Hotel in Kitzbühel zur Bühne für ein ganz besonderes kulinarisches Ereignis. Denn Edip Sigl, Culinary Director und auch 3-Sterne-Koch des Gourmetrestaurants ess:senz im Resort „Das Achental“ im Chiemgau, stellte eindrucksvoll sein Können unter Beweis.
In einer ganz besonderen Atmosphäre erlebten die Gäste ein 8-Gang-Menü, das erstklassige Produktqualität, kreative Kompositionen von Aromen sowie moderne Kochkunst vereinte. Das Menü führte durch eine kulinarische Reise von Gelbflossenmakrele mit N25 Kaviar über Kalbsbries und Zander bis hin zur Bresse-Taube mit Périgord-Trüffel. Den süßen Abschluss bildeten unter anderem Safranreis mit fermentierter Hagebutte sowie Virunga-Schokolade mit Kirsche und Ingwer.
Konkretes Vorhaben
„Mit diesen beiden Eventabenden brachten wir ein Gourmetkonzept nach Kitzbühel, das es so in Kitzbühel noch nie gegeben hat. Unser Ziel ist es, das Kitzhof-Restaurant als Ort des Genusses für Hotelgäste und Einheimische weiter zu etablieren“, erklärte Kitzhof-Direktor Johannes Mitterer.
Die Kreationen genossen haben unter anderem Kitzhof-Besitzerin Ursula Schelle-Müller, Thomas Schreiner, Vize-Präsident von Laurent Perrier, Harti Weirather, Gründer der WWP Group, Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, mit seiner Ehefrau Louisa, Alexandra Swarovski mit Michael Heinritzi und Bettina Leitgeb.
