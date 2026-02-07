Sterne aus Niederösterreich funkeln am Modehimmel

Erfolgreiche Designerinnen

Und die Entwürfe konnten sich sehen lassen: Die Kleider von Anna Egger-Piskernik auf Baden zeichnen sich durch aus Gemälden übertragene Designs aus, Nikola Baumgartner kreiert in ihrem Atelier in St. Georgen am Ybbsfelde Mode, die Eleganz und Persönlichkeit ausstrahlt, und die Guntramsdorferin Doris Berger bevorzugt klassische und historische Stile.