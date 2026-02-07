Sterne aus Niederösterreich funkeln am Modehimmel

Trends, Kreationen und Mannequins aus dem weiten Land eroberten die internationalen Laufstege. Jetzt war Blau-Gelb auch Modefarbe bei der Fashionweek in Berlin.
Aufgegangen sind am Modehimmel über Berlin (D) jetzt Sterne aus Niederösterreich. Bei der Fashionweek schickte Dominik Wachta von der Agentur „1st Place Models“ sechs Mannequins aus dem weiten Land mit blau-gelben Kreationen über den Laufsteg.
Models machen gute Figur
Vor begeistertem Publikum präsentierten Kassara Speiser (18) aus dem Bezirk St. Pölten und Qendresa Bulliqi (23) aus Horn gemeinsam mit Alexandra Reiser (30) aus Korneuburg, Katharina Jordan (22) aus Gänserndorf, Lea-Rebecca Cretu (22) aus Klosterneuburfg sowie der Korneuburgerin Maria Balder (24) Mode von heimischen Designerinnen.
Erfolgreiche Designerinnen
Und die Entwürfe konnten sich sehen lassen: Die Kleider von Anna Egger-Piskernik auf Baden zeichnen sich durch aus Gemälden übertragene Designs aus, Nikola Baumgartner kreiert in ihrem Atelier in St. Georgen am Ybbsfelde Mode, die Eleganz und Persönlichkeit ausstrahlt, und die Guntramsdorferin Doris Berger bevorzugt klassische und historische Stile.
