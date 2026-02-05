Kraftwerk: Graz schickt negative Stellungnahme

„Njet“ sagt die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr zu einem geplanten Murkraftwerk in Stübing. Im Dezember hat der Verbund das Projekt eingereicht, nun hat die Stadt ihre Stellungnahme dazu abgegeben. Und die fällt negativ aus – weil sie eine Gefährdung für das Grazer Nass sieht. In unmittelbarer Nähe zum geplanten Bau liegen die Brunnen von Friesach, über die rund ein Drittel des städtischen Trinkwassers gefördert wird.