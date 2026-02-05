Vorteilswelt
Projekt in Stübing

Kraftwerk: Graz schickt negative Stellungnahme

Steiermark
05.02.2026 14:58
In Stübing soll ein Murkraftwerk entstehen.
In Stübing soll ein Murkraftwerk entstehen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

„Njet“ sagt die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr zu einem geplanten Murkraftwerk in Stübing. Im Dezember hat der Verbund das Projekt eingereicht, nun hat die Stadt ihre Stellungnahme dazu abgegeben. Und die fällt negativ aus – weil sie eine Gefährdung für das Grazer Nass sieht. In unmittelbarer Nähe zum geplanten Bau liegen die Brunnen von Friesach, über die rund ein Drittel des städtischen Trinkwassers gefördert wird.

0 Kommentare

Seit mehr als zwei Jahren lässt ein möglicher Kraftwerksbau an der Mur in Stübing die Wogen hochgehen. Während die Befürworter rund um die Projektanten Verbund und Energie Steiermark mit grünem Strom für 15.000 Haushalte argumentieren, sehen die Gegner schwarz: Der Fischbestand sei in Gefahr, vor allem der geschützte Huchen akut bedroht. Dazu kommt noch die Sorge ums Grazer Trinkwasser, die vor allem die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr umtreibt.

Lesen Sie auch:
Naturschützer sehen den Lebensraum der Huchen durch das geplante Murkraftwerk in Stübing ...
Schicksal der Huchen
Geplantes Kraftwerk bei Stübing erhitzt Gemüter
05.03.2024

Nachdem der Verbund im Dezember das Murkraftwerk behördlich eingereicht hatte, ließ die Stadt, die Parteienstellung hat, von der UVP-Behörde die Unterlagen prüfen – und fühlt sich nun in ihrer Kritik bestätigt: „Aus Sicht der Holding ist das eingereichte Projekt derzeit nicht bewilligungsfähig und in erheblichen Teilen nachzubessern“, heißt es. Kahr sieht die Bedenken zum Trinkwasser keineswegs zerstreut, „im Gegenteil“, wie sie sagt.

Steiermark

