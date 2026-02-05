„Deshalb stimmten wir gegen den Gesundheitspakt!“

„Bestellt und nicht abgeholt!“

Wenn die Landesregierung die Konzentration von medizinischen Leistungen vorantreibe, müsse sie zwingend auch sicherstellen, dass der Krankentransport funktioniert. Am Land und vor allem im Waldviertel zeige sich die Problematik massiv: „Die Menschen sitzen in der Falle: Bestellt und nicht abgeholt! Das kann man keinem Patienten erklären, der auf Fahrzeuge aus fernen Regionen stundenlang warten muss, während wohnortnahe Rettungsautos stillstehen und wegen eines Vertrags nicht gerufen werden dürfen!“