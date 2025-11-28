Unbekannter zog Notbremse: 78-Jährige verletzt

Am Donnerstag kurz vor 13 Uhr stieg eine 78-jährige Grazerin an der Haltestelle „Roseggerhaus“ in die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung „Eggenberg/UKH“ ein. Sie stellte sich in die Nische vor dem Fahrkartenautomaten und hielt sich zumindest mit einer Hand in der Straßenbahn fest. In der Annenstraße, zwischen den Haltestellen „Esperantoplatz/Arbeiterkammer“ und „Hauptbahnhof“, dürfte dann ein bislang Unbekannter unberechtigterweise die Notbremse in der Straßenbahn betätigt haben. Durch den abrupten Stopp kam die 78-Jährige in der Straßenbahn zu Sturz. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark eingeliefert. Dort wird die Frau derzeit stationär behandelt.