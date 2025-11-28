Unbekannter zog Notbremse: 78-Jährige verletzt

Weil ein Unbekannter in einer Grazer Bim völlig ohne Grund die Notbremse zog, kam eine Frau (78) zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.
Am Donnerstag kurz vor 13 Uhr stieg eine 78-jährige Grazerin an der Haltestelle „Roseggerhaus“ in die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung „Eggenberg/UKH“ ein. Sie stellte sich in die Nische vor dem Fahrkartenautomaten und hielt sich zumindest mit einer Hand in der Straßenbahn fest. In der Annenstraße, zwischen den Haltestellen „Esperantoplatz/Arbeiterkammer“ und „Hauptbahnhof“, dürfte dann ein bislang Unbekannter unberechtigterweise die Notbremse in der Straßenbahn betätigt haben. Durch den abrupten Stopp kam die 78-Jährige in der Straßenbahn zu Sturz. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark eingeliefert. Dort wird die Frau derzeit stationär behandelt.
Ermittlungen laufen – Zeugen gesucht
Die Verkehrsinspektion 1 ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Auch eine Spurensicherung an der betätigten Notbremse sowie eine Sicherung des vorhandenen Videomaterials wurde bereits veranlasst. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen, welche Hinweise zu den genannten Geschehnissen in der Straßenbahn (Linie 1) geben können. Zeugen können sich telefonisch melden: 056-133/65-4110
