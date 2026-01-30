Grazer Gemeinderatswahl: NEOS auf Kandidatensuche

Dreistufiger Vorwahlprozess

Nach Ende der Bewerbungsphase findet Anfang März ein öffentlicher Online-Dialog statt. Dabei haben alle Grazerinnen und Grazer die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu stellen und sich ein Bild von den Bewerbern zu machen. Im Anschluss startet der Vorwahlprozess in drei Stufen. Zunächst findet von 9. bis 16. März 2026 eine öffentliche Online-Vorwahl statt. Dabei können sich alle Grazerinnen und Grazer beteiligen und online abstimmen. Die Stimmabgabe erfolgt in zwei getrennten Abstimmungen: Eine betrifft die Spitzenkandidatur, eine weitere die Reihung der übrigen Listenplätze. In der zweiten Stufe erfolgt die Stimmabgabe durch das Landesteam, danach stimmt die Mitgliederversammlung am 21. März über die endgültige Kandidatenliste ab.