Feuer bei Bäckerei: Brandstifter festgenommen

Die Ursache für den Brand von Gartenmöbeln vor einer Bäckerei in Lienz in Osttirol Anfang Jänner scheint geklärt. Die Polizei nahm jetzt einen 29-jährigen und einen 15-jährigen mutmaßlichen Brandstifter fest.
Am 5. Jänner gegen 22.20 Uhr waren im Raucherbereich vor der Bäckerei aus vorerst unbekannter Ursache Gartenmöbel in Brand geraten. Ersthelfer versuchten zunächst, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen, was aber nicht gelang.
Massive Rauchentwicklung
Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung mussten circa 50 Personen ein angrenzendes Hotel kurzzeitig verlassen.
Duo festgenommen
Verletzte gab es nicht, die Brandursache war zunächst unklar. Doch jetzt, nach intensiven Ermittlungen, hat die Polizei einen 29-jährigen und einen 15-jährigen Tiroler ausgeforscht und am Donnerstag wegen Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Der 29-Jährige sitzt in der Justizanstalt Innsbruck, der Jüngere wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.
