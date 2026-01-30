Vorteilswelt
Hotel evakuiert

Feuer bei Bäckerei: Brandstifter festgenommen

Tirol
30.01.2026 15:17
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Die Ursache für den Brand von Gartenmöbeln vor einer Bäckerei in Lienz in Osttirol Anfang Jänner scheint geklärt. Die Polizei nahm jetzt einen 29-jährigen und einen 15-jährigen mutmaßlichen Brandstifter fest.

0 Kommentare

Am 5. Jänner gegen 22.20 Uhr waren im Raucherbereich vor der Bäckerei aus vorerst unbekannter Ursache Gartenmöbel in Brand geraten. Ersthelfer versuchten zunächst, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen, was aber nicht gelang.

Massive Rauchentwicklung
Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich erfolgreich bekämpfen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung mussten circa 50 Personen ein angrenzendes Hotel kurzzeitig verlassen.

Lesen Sie auch:
In Lienz kam es zu dem Feuerwehreinsatz (Symbolbild).
Feueralarm in Osttirol
Bäckerei-Möbel in Flammen: 50 Hotelgäste evakuiert
06.01.2026

Duo festgenommen
Verletzte gab es nicht, die Brandursache war zunächst unklar. Doch jetzt, nach intensiven Ermittlungen, hat die Polizei einen 29-jährigen und einen 15-jährigen Tiroler ausgeforscht und am Donnerstag wegen Verdachts der Brandstiftung festgenommen.  Der 29-Jährige sitzt in der Justizanstalt Innsbruck, der Jüngere wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Tirol

