Feuer bei Bäckerei: Brandstifter festgenommen

Duo festgenommen

Verletzte gab es nicht, die Brandursache war zunächst unklar. Doch jetzt, nach intensiven Ermittlungen, hat die Polizei einen 29-jährigen und einen 15-jährigen Tiroler ausgeforscht und am Donnerstag wegen Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Der 29-Jährige sitzt in der Justizanstalt Innsbruck, der Jüngere wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.