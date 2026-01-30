Mit Fake-Führerschein in Polizeikontrolle geraten

Da wollte jemand offenbar Polizisten zum Narren halten: Ein 28-jähriger Türke geriet am Donnerstag im Tiroler Unterland in eine Verkehrskontrolle und legte den Beamten einen Führerschein vor, der sich als Totalfälschung herausstellte. Dem Verdächtigen wurde die Weiterfahrt freilich untersagt – ihm droht nun eine saftige Strafe.