Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türke (28) entlarvt

Mit Fake-Führerschein in Polizeikontrolle geraten

Tirol
30.01.2026 09:08
Der Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus (Symbolbild).
Der Führerschein stellte sich als Totalfälschung heraus (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Da wollte jemand offenbar Polizisten zum Narren halten: Ein 28-jähriger Türke geriet am Donnerstag im Tiroler Unterland in eine Verkehrskontrolle und legte den Beamten einen Führerschein vor, der sich als Totalfälschung herausstellte. Dem Verdächtigen wurde die Weiterfahrt freilich untersagt – ihm droht nun eine saftige Strafe.

0 Kommentare

Auf der B170 Brixentalstraße bei Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) führte eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag routinemäßige Kontrollen durch. Kurz nach 14.30 Uhr zogen die Beamten einen Türken aus dem Verkehr.

Zitat Icon

Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Ermittler von der Polizei

„Eine Totalfälschung“
Der 28-Jährige wurde aufgefordert, Führerschein und Fahrzeugzulassung auszuhändigen. „Dabei konnte von den Polizisten festgestellt werden, dass es sich beim vermeintlich österreichischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Lesen Sie auch:
Bei der Kontrollstelle Kundl wurde der Italiener aus dem Verkehr gezogen (Archivbild).
74-Jähriger erwischt
„Lkw-Opa“ mit Fake-Schein und fremder Fahrerkarte
30.10.2025

Anzeigen folgen, hohe Strafe droht
Der Fake-Führerschein wurde sichergestellt – dem Lenker die Weiterfahrt untersagt, so die Exekutive weiter. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden. Dem 28-jährigen Verdächtigen blüht jedenfalls eine saftige Strafe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
168.692 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.391 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.602 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf