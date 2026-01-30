Mit Fake-Führerschein in Polizeikontrolle geraten

Da wollte jemand offenbar Polizisten zum Narren halten: Ein 28-jähriger Türke geriet am Donnerstag im Tiroler Unterland in eine Verkehrskontrolle und legte den Beamten einen Führerschein vor, der sich als Totalfälschung herausstellte. Dem Verdächtigen wurde die Weiterfahrt freilich untersagt – ihm droht nun eine saftige Strafe.
Auf der B170 Brixentalstraße bei Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) führte eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag routinemäßige Kontrollen durch. Kurz nach 14.30 Uhr zogen die Beamten einen Türken aus dem Verkehr.
Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.
Die Ermittler von der Polizei
„Eine Totalfälschung“
Der 28-Jährige wurde aufgefordert, Führerschein und Fahrzeugzulassung auszuhändigen. „Dabei konnte von den Polizisten festgestellt werden, dass es sich beim vermeintlich österreichischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Anzeigen folgen, hohe Strafe droht
Der Fake-Führerschein wurde sichergestellt – dem Lenker die Weiterfahrt untersagt, so die Exekutive weiter. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden. Dem 28-jährigen Verdächtigen blüht jedenfalls eine saftige Strafe.
