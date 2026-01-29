Bettlägerige Frau aus brennendem Haus gerettet

Mit einer Rettungshaube wurde die Frau per Rollstuhl ins Freie gebracht. Im Wohnzimmer ihres Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.
Gerade noch rechtzeitig gelang es einer Frau in Baden, auf sich aufmerksam zu machen. Die Bettlägerige war in der Nacht auf Donnerstag bei einem Brand im Haus gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung bemerkbar.
Spezielle Rettungshaube im Einsatz
„Wir sind dann mithilfe der Wärmebildkamera durch die Garage in den Wohnbereich vorgedrungen. Zum Glück hörten wir eine Stimme aus einem der Räume im Erdgeschoß“, schildert ein Kamerad. Die Frau wurde mithilfe einer speziellen Rettungshaube per Rollstuhl ins Freie gebracht und von den Rettungskräften versorgt. Krankenhaus!
