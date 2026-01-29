Bettlägerige Frau aus brennendem Haus gerettet

Spezielle Rettungshaube im Einsatz

„Wir sind dann mithilfe der Wärmebildkamera durch die Garage in den Wohnbereich vorgedrungen. Zum Glück hörten wir eine Stimme aus einem der Räume im Erdgeschoß“, schildert ein Kamerad. Die Frau wurde mithilfe einer speziellen Rettungshaube per Rollstuhl ins Freie gebracht und von den Rettungskräften versorgt. Krankenhaus!