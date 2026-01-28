Mopedauto-Lenker: Betrunken, kein Führerschein

Gegen 16.15 Uhr wurde am Mittwoch eine Polizeistreife im weststeirischen Köflach auf das Mopedauto mit einer stark beschädigten Windschutzscheibe aufmerksam. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 65-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg keine Lenkberechtigung besitzt.