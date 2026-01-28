US-Regierung lenkt ein: Todesschützen suspendiert
Ein 65-jähriger Weststeirer bot der Polizei in Köflach gleich mehrfach Grund zum Einschreiten: Sein Mopedauto war nicht für den Verkehr zugelassen, er hat keinen Führerschein – und war betrunken.
Gegen 16.15 Uhr wurde am Mittwoch eine Polizeistreife im weststeirischen Köflach auf das Mopedauto mit einer stark beschädigten Windschutzscheibe aufmerksam. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 65-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg keine Lenkberechtigung besitzt.
Nicht nur das: Das Fahrzeug ist auch nicht zum Verkehr zugelassen. Zudem schlug der durchgeführte Alkotest ebenfalls an. Dem Mann wurde natürlich die Weiterfahrt untersagt, ihn erwarteten gleich mehrere Verwaltungsanzeigen.
