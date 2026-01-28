Vorteilswelt
Nun Zeugen gesucht

Schüler fuhr Skifahrerin nieder, Identität unklar

Tirol
28.01.2026 17:49
Die Alpinpolizei ist mit Ermittlungen beschäftigt (Symbolbild).
Die Alpinpolizei ist mit Ermittlungen beschäftigt (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Nach einer Pisten-Kollision im Kals am Großglockner unterblieb trotz eines Gesprächs zwischen Beteiligten der Datenaustausch. Wie sich herausstellte, war eine Frau (51) verletzt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei den Ermittlungen.

0 Kommentare

Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es im Skigebiet Kals am Großglockner auf der Piste Nr. 17 zur Kollision zwischen einer 51-jährigen slowenischen Skifahrerin und dem tschechischen Schüler.

Frau von hinten niedergefahren
Dabei wurde die 51-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge von dem Jungen von hinten niedergefahren, worauf sie zu Sturz kam und Prellungen im Nackenbereich erlitt. Die Kinder seien nach dem Unfall stehen geblieben, hätten sich noch mit der Frau unterhalten, anschließend jedoch ihre Fahrt fortgesetzt, hieß es.

Geredet, aber Datenaustausch unterblieb
Nach dem Unfall redete der Ehemann der Verletzten sogar noch mit dem Lehrer der Skigruppe im Bereich der Gondelstation, jedoch wurden keine Daten ausgetauscht. Die 51-Jährige wollte keine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen und begab sich selbstständig in ihre Unterkunft. Der Lehrer der Schülergruppe bzw. allfällige Zeugen werden nun ersucht, sich mit der Polizei Lienz unter Tel. 059133/7230 in Verbindung zu setzen.

