Schüler fuhr Skifahrerin nieder, Identität unklar

Nach einer Pisten-Kollision im Kals am Großglockner unterblieb trotz eines Gesprächs zwischen Beteiligten der Datenaustausch. Wie sich herausstellte, war eine Frau (51) verletzt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei den Ermittlungen.
Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es im Skigebiet Kals am Großglockner auf der Piste Nr. 17 zur Kollision zwischen einer 51-jährigen slowenischen Skifahrerin und dem tschechischen Schüler.
Frau von hinten niedergefahren
Dabei wurde die 51-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge von dem Jungen von hinten niedergefahren, worauf sie zu Sturz kam und Prellungen im Nackenbereich erlitt. Die Kinder seien nach dem Unfall stehen geblieben, hätten sich noch mit der Frau unterhalten, anschließend jedoch ihre Fahrt fortgesetzt, hieß es.
Geredet, aber Datenaustausch unterblieb
Nach dem Unfall redete der Ehemann der Verletzten sogar noch mit dem Lehrer der Skigruppe im Bereich der Gondelstation, jedoch wurden keine Daten ausgetauscht. Die 51-Jährige wollte keine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen und begab sich selbstständig in ihre Unterkunft. Der Lehrer der Schülergruppe bzw. allfällige Zeugen werden nun ersucht, sich mit der Polizei Lienz unter Tel. 059133/7230 in Verbindung zu setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.