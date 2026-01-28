Schüler fuhr Skifahrerin nieder, Identität unklar

Geredet, aber Datenaustausch unterblieb

Nach dem Unfall redete der Ehemann der Verletzten sogar noch mit dem Lehrer der Skigruppe im Bereich der Gondelstation, jedoch wurden keine Daten ausgetauscht. Die 51-Jährige wollte keine ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen und begab sich selbstständig in ihre Unterkunft. Der Lehrer der Schülergruppe bzw. allfällige Zeugen werden nun ersucht, sich mit der Polizei Lienz unter Tel. 059133/7230 in Verbindung zu setzen.