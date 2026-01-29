Alle wollen die Dinos in Neunkirchen sehen

Noch nie in der Geschichte des Neunkirchner Stadtmuseums hat eine Sonderausstellung so eingeschlagen wie die derzeit laufende Dinosauerierschau mit dem Namen „Die vergessene Dinoinsel“. Seit Oktober des Vorjahres läuft sie bereits. Gezeigt werden teils lebensgroße Nachbauten von Dinos, die vor etwa 80 Millionen Jahren rund um die Region Muthmannsdorf, Bezirk Neunkirchen, lebten – samt spannender Hintergrundgeschichten zu ihrem damaligen Lebensraum. Auf Grund des großen Erfolges wird die Ausstellung jetzt bis 6. September verlängert.