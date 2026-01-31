Die kleine Botin erleuchtet den Jänner

Ich habe die Kerzenreste von Weihnachten eingesammelt und ein kleines DIY mit den Kindern umgesetzt. Auch ein altes Glas hat so eine neue Aufgabe bekommen – als Duftkerze. Kerzenreste, ein Holzdocht, ein paar Tropfen Eukalyptusöl. Mehr braucht es nicht. Eukalyptus macht den Kopf frei, öffnet den Atem, bringt Weite in Räume, die sich im Winter manchmal eng anfühlen, der Duft ist klar und beruhigend. Für den Holzdocht habe ich mich entschieden, weil er so schön knistert, wenn man die Kerze anzündet. Auch das passt zum Jänner. Verwenden, was da ist. Nicht neu kaufen, sondern neu denken. Das Glas bekommt einen Deckel, damit der Duft bleibt. Die Kerze leuchtet bei mir am Abend oder morgens, wenn das Haus noch schläft.