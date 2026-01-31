Die kleine Botin erleuchtet den Jänner

Wie ich mich mit einfachen Ritualen durch die letzten kalten Jännertage tragen lasse. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Immer noch Jänner. Kommt es nur mir so vor oder dauert er (noch) länger als sonst? Er ist still, oft grau, durchgehend hartnäckig kalt. Ja, gehört auch dazu zum Winter und genau deshalb mag ich ihn. Weniger Termine, weniger Müssen, weniger Außen.
Ich hab mich ein bisschen in die Winterruhe begeben, zumindest mental. Alles was der Alltag nicht dringend einfordert, wird in den Februar vertagt. Im „Winterschlafmodus“ tut mir Wärme gut, ich gehe regelmäßig in die Sauna und achte auch beim Sport auf eher moderate Einheiten. Was mir in diesen Tagen gut tut, sind kleine Rituale, die nicht viel brauchen. Kerzenschein und ein Buch, eine Yoga-Einheit oder ein gutes Gespräch.
Ich habe die Kerzenreste von Weihnachten eingesammelt und ein kleines DIY mit den Kindern umgesetzt. Auch ein altes Glas hat so eine neue Aufgabe bekommen – als Duftkerze. Kerzenreste, ein Holzdocht, ein paar Tropfen Eukalyptusöl. Mehr braucht es nicht. Eukalyptus macht den Kopf frei, öffnet den Atem, bringt Weite in Räume, die sich im Winter manchmal eng anfühlen, der Duft ist klar und beruhigend. Für den Holzdocht habe ich mich entschieden, weil er so schön knistert, wenn man die Kerze anzündet. Auch das passt zum Jänner. Verwenden, was da ist. Nicht neu kaufen, sondern neu denken. Das Glas bekommt einen Deckel, damit der Duft bleibt. Die Kerze leuchtet bei mir am Abend oder morgens, wenn das Haus noch schläft.
