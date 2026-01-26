Schneefahrbahn wurde Autolenkern zum Verhängnis

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der Buchener Landesstraße kurz vor der Ortseinfahrt von Platzl. Dort brach einem 44-jährigen Türken in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn das Heck seines Pkw aus, der Wagen geriet auf die Gegenspur. Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen das entgegenkommende Auto eines 72-Jährigen.