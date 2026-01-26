Schneefahrbahn wurde Autolenkern zum Verhängnis

Die winterlichen Bedingungen in Tirol am Sonntag führten am späteren Nachmittag zu einem Unfall in Leutasch am Seefelder Plateau. Dort kollidierten zwei Autos miteinander, ein Lenker (72) wurde dabei verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der Buchener Landesstraße kurz vor der Ortseinfahrt von Platzl. Dort brach einem 44-jährigen Türken in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn das Heck seines Pkw aus, der Wagen geriet auf die Gegenspur. Dort prallte er mit der Fahrerseite gegen das entgegenkommende Auto eines 72-Jährigen.
Autos mussten abgeschleppt werden
Der ältere Mann wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, die Rettung brachte ihn zur Abklärung ins Krankenhaus Hall. Der 44-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.