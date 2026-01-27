Osttirol-ÖBB-Kooperation nimmt nun Fahrt auf

Eine „Osttirol“-Lok wird quer durch Österreich fahren. Die Koproduktion zwischen dem Tourismusverband und den Bundesbahnen soll klimafreundliche Mobilität und weitere Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen.
Mit einer symbolischen Taufe wurde die Taurus-Lokomotive 1116 „Osttirol“ als neue Botschafterin für die Tourismusregion auf ihre Reise geschickt. Der Hintergrund dieser Aktion ist eine enge Kooperation zwischen den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und dem Tourismusverband Osttirol (TVBO).
Rund 70 Gäste nahmen an der Feierlichkeit am Wiener Hauptbahnhof teil. Unter ihnen war auch der Osttiroler Bundesminister Norbert Totschnig: „Die Bahn ist ein zentrales Instrument für klimafreundliche Mobilität in Österreich. Projekte, wie diese Partnerschaft, zeigen, wie nachhaltige Verkehrslösungen und regionale Entwicklung Hand in Hand gehen können.“
Gemeinsame Ziele, neue Verbindungen nun möglich
Die Zusammenarbeit kommt auch nicht von ungefähr. Spätestens seit der Inbetriebnahme der neuen Koralmbahn und der Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt rückt auch Osttirol, das am Ende dieses neuen Korridors liegt, deutlich näher an urbane Zentren heran.
Sowohl die ÖBB als auch der TVBO verfolgen klare Ziele in Sachen klimafreundliche Mobilität und wollen zugleich sensible Naturräume schützen. Das betont auch Tourismus-Obmann Franz Theurl: „Osttirol steht für Natur, Qualität und Verantwortung. Nachhaltige Mobilität ist der Schlüssel, um unseren unberührten Lebens- und Erholungsraum zu bewahren und gleichzeitig zukunftsfähig erreichbar zu bleiben.“ Der rollende Botschafter wird künftig im österreichweiten Bahnverkehr unterwegs sein und soll Nachhaltigkeit transportieren.
