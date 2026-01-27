Osttirol-ÖBB-Kooperation nimmt nun Fahrt auf

Sowohl die ÖBB als auch der TVBO verfolgen klare Ziele in Sachen klimafreundliche Mobilität und wollen zugleich sensible Naturräume schützen. Das betont auch Tourismus-Obmann Franz Theurl: „Osttirol steht für Natur, Qualität und Verantwortung. Nachhaltige Mobilität ist der Schlüssel, um unseren unberührten Lebens- und Erholungsraum zu bewahren und gleichzeitig zukunftsfähig erreichbar zu bleiben.“ Der rollende Botschafter wird künftig im österreichweiten Bahnverkehr unterwegs sein und soll Nachhaltigkeit transportieren.