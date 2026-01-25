„Kri“ im Next Liberty: Ein Mädchen als Störfaktor

TaO!-Chef Manfred Weissensteiner inszeniert die Uraufführung von Stefan Wipplingers Stück am Next Liberty mit einem achtköpfigen Chor, der sich an dem so eigenwilligen wie selbstbewussten Mädchen abarbeitet – ein Kniff, der auch wegen der Melodien von Felix Klengel ausgezeichnet funktioniert. Die Dorfbewohner schwanken zwischen Scham und Mitgefühl, bringen dem Mädchen einen Kühlschrank, einen Deko-Fisch und ein Wurstsemmerl. Und Kri? Die begegnet jeder Feindseligkeit mit Offenheit und packt ihre Sachen nur dann, als eine Dorfbewohnerin mit einem Jagdgewehr vor ihr steht. Und selbst dann schafft sie es, zu reden – im wahrsten Sinne entwaffnend.