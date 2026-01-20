Kellerbrand: Familie wohlauf, ein Hund verletzt

Im weststeirischen Pichling bei Köflach brach am Dienstag im Keller eines Wohnhauses Feuer aus. Während die Bewohner, eine Familie mit zwei Kindern, unverletzt aus dem Gebäude flüchten konnten, waren ihre vier Hunde im Keller. Die Feuerwehr befreite die Tiere. Ein Hund musste in eine Tierklinik gebracht werden.
Am Dienstag gegen 18 Uhr brannte es plötzlich im Keller eines Einfamilienhauses in Pichling (Bezirk Voitsberg). Die vier Hausbewohner, ein Elternpaar mit zwei Söhnen, konnten das Haus noch selbstständig verlassen.
Die vier Hunde der Familie waren allerdings im Keller, als das Feuer ausbrach. Feuerwehrkräfte mit Atemschutz befreiten die Tiere aus dem Haus. Während drei Hunde wohlauf waren, war laut Polizei ein Hund in einem schlechten Zustand und wurde sofort in eine Tierklinik gebracht.
Hausbewohner und Einsatzkräfte blieben beim Brand unverletzt. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Ersten Erhebungen zufolge könnte das Feuer auf einen elektrischen Defekt im Bereich einer Steckdose, von Dreifachverteilern oder einer Wärmepumpe zurückzuführen sein.
