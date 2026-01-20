Kellerbrand: Familie wohlauf, ein Hund verletzt

Im weststeirischen Pichling bei Köflach brach am Dienstag im Keller eines Wohnhauses Feuer aus. Während die Bewohner, eine Familie mit zwei Kindern, unverletzt aus dem Gebäude flüchten konnten, waren ihre vier Hunde im Keller. Die Feuerwehr befreite die Tiere. Ein Hund musste in eine Tierklinik gebracht werden.