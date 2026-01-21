Schlammiger Einsatz in Untiefen des Weinviertels

Dauerfrost hatte eine Wasserleitung aufgebrochen

Die Ursache war ein durch die Kälte bedingter Riss in einer Wasserleitung. Das Komplizierte an diesem Einsatz war, dass es sich bei den Kellern in Pillichsdorf um eines der größten zusammenhängenden Röhrensysteme in Niederösterreich handelt. Um nicht „abtauchen“ zu müssen, wurde erst kontrolliert, ob nicht auch Nachbarröhren der drei betroffenen Keller überflutet worden waren. Ansonsten bestand außerdem die Gefahr, dass ein Ungleichgewicht während des Pumpens und somit Durchbrüche entstehen.