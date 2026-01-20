Wirbel um „allein gelassenen“ Turnusarzt im Spital

Bedingungen für Turnusarzt Thema

Eines der vielen Probleme – die wie er auch viele weitere Fachkundige ansprechen – sei, dass seit Neujahr auch Turnusärzte zu Randzeiten alleine gelassen werden. Zumindest in einem Fachgebiet. Darauf weist auch ein geleaktes Dokument der Landesgesundheitsagentur (LGA) hin, worin steht, dass der Turnusarzt bei der Erstversorgung mögliche „Zweifel“ mit dem Orthopäden in Zwettl abklären soll.