Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahl in St. Pölten

Wie eine SozialCard vor Armutsfalle schützen soll

Niederösterreich
20.01.2026 11:00
Die Kosten für Strom, Heizen, Miete treiben immer mehr Menschen in die Armutsfalle. Max Zirngast ...
Die Kosten für Strom, Heizen, Miete treiben immer mehr Menschen in die Armutsfalle. Max Zirngast will Betroffenen in St. Pölten helfen.(Bild: Krone KREATIV/Evelyn Hronek, Attila Molnar)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Die KPÖ will in St. Pölten den Bezug von Unterstützungen für sozial benachteiligte und in Not geratene Stadtbewohner entbürokratisieren. Helfen soll dabei ein Modell, das in anderen Landeshauptstädten bereits funktioniert.

0 Kommentare

Vom neuen Badesee über Maßnahmen gegen die Kriminalität, die Notbremse bei der Versiegelung oder Alternativen für fehlende Parkplätze – die Themen der Parteien vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten sind vielfältig. Die KPÖ widmet sich dem Schutz vor der Armutsfalle. Spitzenkandidat Max Zirngast macht seine Kritik an der derzeitigen Situation am Beispiel des Heizkostenzuschusses fest: „Wer dafür einen Antrag stellen will, stößt auf massive Hürden“, ortet er überbordende Bürokratie.

Hilfe ohne viel Bürokratie
Der Lösungsvorschlag der Kommunisten: eine SozialCard. „Damit könnte man Unterstützungsangebote für Menschen mit geringem Einkommen bündeln“, sagt Zirngast. Ob es um den Heizkostenzuschuss, günstigere Öffi-Tickets, reduzierte städtische Gebühren oder leistbare Freizeit-, Kultur- oder Bildungsangebote gehe: „Alle Ermäßigungen können mit einer Karte, die etwa Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen oder Mindestpensionisten erhalten, in Anspruch genommen werden.“ Das würde auch die Bürokratie reduzieren. Zirngast abschließend: „In Graz, Linz und Salzburg ist die SozialCard längst etabliert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf