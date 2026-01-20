Wie eine SozialCard vor Armutsfalle schützen soll

Vom neuen Badesee über Maßnahmen gegen die Kriminalität, die Notbremse bei der Versiegelung oder Alternativen für fehlende Parkplätze – die Themen der Parteien vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten sind vielfältig. Die KPÖ widmet sich dem Schutz vor der Armutsfalle. Spitzenkandidat Max Zirngast macht seine Kritik an der derzeitigen Situation am Beispiel des Heizkostenzuschusses fest: „Wer dafür einen Antrag stellen will, stößt auf massive Hürden“, ortet er überbordende Bürokratie.