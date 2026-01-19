Gartenhütten-Sauna ging in Flammen auf

Gegen 20 Uhr hatte der Besitzer die als Sauna genutzte Gartenhütte aufgeheizt. Kurz darauf stand sie in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr Stattegg rückte mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften in den Ortsteil Eichberg an und konnte die Flammen löschen.