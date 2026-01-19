Gartenhütten-Sauna ging in Flammen auf

Der Prozess von Prinz Harry gegen Verlag beginnt
Privatsphäre verletzt?
Zu einem Saunabrand wurde die Feuerwehr Sonntagabend in Stattegg (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar, verletzt wurde niemand.
Gegen 20 Uhr hatte der Besitzer die als Sauna genutzte Gartenhütte aufgeheizt. Kurz darauf stand sie in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr Stattegg rückte mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften in den Ortsteil Eichberg an und konnte die Flammen löschen.
Keine Verletzten
Die Polizei verständigte eine Bezirksbrandermittlerin, die erste Erhebungen anstellte. Eine weitere Ursachenermittlung erfolgt am Montag bei Tageslicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.