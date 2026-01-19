Kletterer stürzte mehrere Meter in Tiefe: Verletzt

Mitarbeiter bemerkte Unfall

Er fiel dabei rund vier Meter auf den Boden. Der 25-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des Sprunggelenks und der Hüfte zu. Ein Mitarbeiter der Halle bemerkte den Unfall und setzte den Notruf ab. Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.