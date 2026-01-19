Vorteilswelt
In Halle unterwegs

Kletterer stürzte mehrere Meter in Tiefe: Verletzt

Tirol
19.01.2026 07:56
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem bösen Kletterunfall kam es am Sonntag in einer Kletterhalle im Bezirk Kufstein! Ein 25-jähriger Einheimischer war für kurze Zeit ungesichert und verlor den Halt. Er stürzte mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer.

Der 25-Jährige war alleine in einer Kletterhalle im Bezirk Kufstein unterwegs. Dort absolvierte er mehrere Routen alleine, in denen er sich mittels Selbstsicherung sicherte.

Eine Route der Schwierigkeit 7- wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Aus bislang unbekannter Ursache verwendete er nicht die Sicherung und stürzte schließlich gegen 21.30 Uhr in die Tiefe.

Mitarbeiter bemerkte Unfall
Er fiel dabei rund vier Meter auf den Boden. Der 25-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des Sprunggelenks und der Hüfte zu. Ein Mitarbeiter der Halle bemerkte den Unfall und setzte den Notruf ab. Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

