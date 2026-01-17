Sieg und Niederlage für Eishockey-Zweitligisten

Eisbären trotz Niederlage „zufrieden“

Zells Ethan Szypula fing sich nach 93 Tagen Verletzungspause mit seinen Eisbären eine 3:4-Pleite in Asiago ein. „Es war insgesamt eine gute Leistung von uns. Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Geschäftsführer Patrick Schwarz der „Krone“. Die Pinzgauer bleiben damit aber auf Rang drei der Alps Hockey League.