Sieg und Niederlage für Eishockey-Zweitligisten

Für Salzburgs Eishockey-Zweitligisten gab es Samstagabend einen Sieg und eine Niederlage. Während die Red Bull Juniors Bregenzerwald keine Chance ließen, mussten sich die Zeller Eisbären beim Comeback von Ethan Szypila Asiago beugen.
Mit dem Play-off-Ticket als Rückenwind umjubelten die RB Juniors, bei denen erneut Eisbulle Luca Auer im Aufgebot war, in der Alps Hockey League einen ungefährdeten 6:2-Sieg bei Bregenzerwald. Schon nach 20 Minuten führten die Jungbullen nahezu uneinholbar mit 5:0.
Wir haben im ersten Drittel sehr gut gespielt und offensiv eine sehr starke Leistung gezeigt.
Teemu LEVIJOKI, Jungbullen-Coach
„Wir haben im ersten Drittel sehr gut gespielt und offensiv eine sehr starke Leistung gezeigt. Im zweiten Drittel haben wir uns dann zu vielen Strafen verleiten lassen, obwohl wir das in der Kabine angesprochen haben“, resümierte Jungbullen-Cheftrainer Teemu Levijoki nach der Partie.
Eisbären trotz Niederlage „zufrieden“
Zells Ethan Szypula fing sich nach 93 Tagen Verletzungspause mit seinen Eisbären eine 3:4-Pleite in Asiago ein. „Es war insgesamt eine gute Leistung von uns. Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Geschäftsführer Patrick Schwarz der „Krone“. Die Pinzgauer bleiben damit aber auf Rang drei der Alps Hockey League.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.