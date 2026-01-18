Aufatmen nach Kabinen-Schock bei Eisbullen

Bei den Eisbullen war nach dem Kabinen-Schock am Freitag in Villach Durchatmen angesagt! Weil Peter Hochkofler aufgrund eines extremen Migräneanfalls noch vor der Partie kollabierte, musste der Stürmer umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Dort wurden jedoch keinerlei Auffälligkeiten festgestellt, sodass der 31-Jährige die Heimfahrt aus Kärnten gemeinsam mit seinen Teamkollegen antreten konnte. Gestern standen dann in Salzburg Gesundheits-Checks an. Ein Ergebnis konnten die Bulls allerdings vorerst nicht mitteilen. Ein Einsatz gegen Bozen heute (16.30) sei somit aktuell noch fraglich.
Bozen kommt mit Eisbullen-Schreck Dustin Gazley
Im vierten Saisonduell gegen die Südtiroler krachen die Salzburger auch auf Torschreck Dustin Gazley. Der Stürmer schnürte in der Saison 2018/19 seine Skates an der Salzach und läuft seit Sommer 2020 südlich des Brenners auf. Seither gelangen ihm gegen seinen Ex-Arbeitgeber unglaubliche 18 Treffer und 13 Vorlagen.
Gegen meinen Ex-Verein zu spielen ist natürlich sehr besonders und da möchte ich immer zeigen, was ich kann.
Dustin GAZLEY, Bozen-Stürmer
„Gegen meinen Ex-Verein zu spielen ist natürlich sehr besonders und da möchte ich immer zeigen, was ich kann“, freut sich der Italo-Amerikaner im Gespräch mit der „Krone“ auf die Partie. Die Bullendefensive, die beste der Liga, wird zwar alles daran setzen, einen Gazley-Jubel zu verhindern, muss in der Abwehr möglicherweise aber erneut ohne Dennis Robertson auskommen.
