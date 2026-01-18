Aufatmen nach Kabinen-Schock bei Eisbullen

„Gegen meinen Ex-Verein zu spielen ist natürlich sehr besonders und da möchte ich immer zeigen, was ich kann“, freut sich der Italo-Amerikaner im Gespräch mit der „Krone“ auf die Partie. Die Bullendefensive, die beste der Liga, wird zwar alles daran setzen, einen Gazley-Jubel zu verhindern, muss in der Abwehr möglicherweise aber erneut ohne Dennis Robertson auskommen.