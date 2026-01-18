Vorteilswelt
Vor Bozen-Hit

Aufatmen nach Kabinen-Schock bei Eisbullen

Salzburg
18.01.2026 08:00
Musste am Freitag schon vor dem Spiel ins Spital: Peter Hochkofler (re.).
Musste am Freitag schon vor dem Spiel ins Spital: Peter Hochkofler (re.).(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Bei den Eisbullen war nach dem Kabinen-Schock am Freitag in Villach Durchatmen angesagt! Weil Peter Hochkofler aufgrund eines extremen Migräneanfalls noch vor der Partie kollabierte, musste der Stürmer umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

0 Kommentare

Dort wurden jedoch keinerlei Auffälligkeiten festgestellt, sodass der 31-Jährige die Heimfahrt aus Kärnten gemeinsam mit seinen Teamkollegen antreten konnte. Gestern standen dann in Salzburg Gesundheits-Checks an. Ein Ergebnis konnten die Bulls allerdings vorerst nicht mitteilen. Ein Einsatz gegen Bozen heute (16.30) sei somit aktuell noch fraglich.

Bozen kommt mit Eisbullen-Schreck Dustin Gazley
Im vierten Saisonduell gegen die Südtiroler krachen die Salzburger auch auf Torschreck Dustin Gazley. Der Stürmer schnürte in der Saison 2018/19 seine Skates an der Salzach und läuft seit Sommer 2020 südlich des Brenners auf. Seither gelangen ihm gegen seinen Ex-Arbeitgeber unglaubliche 18 Treffer und 13 Vorlagen.

Zitat Icon

Gegen meinen Ex-Verein zu spielen ist natürlich sehr besonders und da möchte ich immer zeigen, was ich kann.

Dustin GAZLEY, Bozen-Stürmer

„Gegen meinen Ex-Verein zu spielen ist natürlich sehr besonders und da möchte ich immer zeigen, was ich kann“, freut sich der Italo-Amerikaner im Gespräch mit der „Krone“ auf die Partie. Die Bullendefensive, die beste der Liga, wird zwar alles daran setzen, einen Gazley-Jubel zu verhindern, muss in der Abwehr möglicherweise aber erneut ohne Dennis Robertson auskommen.

Salzburg

