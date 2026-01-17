Pkw über Böschung gegen Firmengebäude geschleudert

Der Lenker – er und sein Mitfahrer stammen aus dem Bezirk Leoben – dürfte auf dem Weg von Peggau Richtung Gratkorn auf die Leitschiene aufgefahren sein, nachdem er vermutlich eingeschlafen war. Beide Steirer wurden vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ.