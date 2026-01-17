Pkw über Böschung gegen Firmengebäude geschleudert

Vermutlich wegen Sekundenschlafs fuhr ein Autolenker Samstagvormittag in Gratkorn nördlich von Graz auf eine Leitschiene auf. Das Fahrzeug wurde über eine Böschung geschleudert und krachte unter der Straße gegen ein Firmengebäude.
Um 9 Uhr wurden die Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach Wörth in die Eggenfelder Straße alarmiert. „Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam abseits der Straße zum Stillstand“, berichtet die FF Friesach-Wörth.
Der 32-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der Fahrer (56) erlitt ebenfalls Verletzungen, konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen.
Der Lenker – er und sein Mitfahrer stammen aus dem Bezirk Leoben – dürfte auf dem Weg von Peggau Richtung Gratkorn auf die Leitschiene aufgefahren sein, nachdem er vermutlich eingeschlafen war. Beide Steirer wurden vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Gegen 11 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrkräfte beendet. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, auch die Leitschiene, der Zaun und das Firmengebäude wurden erheblich beschädigt.
