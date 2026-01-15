Ausstellung über das „Ewige Eis“ mit Ablaufdatum

„Schützen, was noch zu retten ist“

Doch die Bilder sind auch Dokumentation eines sterbenden Objekts: Wo vor zwei Jahren, als die Fotos von Fotograf Jürgen Merz gemacht wurden, noch Eis war, ist inzwischen keines mehr. Die Gletscher werden vom Teil der Tiroler Geografie zum Teil der Tiroler Geschichte.