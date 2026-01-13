Verletzter mit Seil aus abgestürztem Auto gerettet

Der Mann wurde erstversorgt, anschließend wurde das Fahrzeug gesichert. Für eine möglichst patientenschonende Rettung wurde von den Einsatzkräften die Fahrtür, B-Säule und Hintertür des Autos entfernt – anschließend konnte der Mann auf die Korbtrage gelagert und mittels Seil gerettet werden. Im Anschluss wurde von der Feuerwehr auch der Pkw mit einer Seilwinde geborgen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.