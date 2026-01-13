Verletzter mit Seil aus abgestürztem Auto gerettet

Schwerer Verkehrsunfall Montagnacht in der Südoststeiermark: Ein Pkw-Lenker kam in St. Stefan im Rosental von der Fahrbahn ab und rutschte rund 50 Meter einen steilen Abhang hinunter. Der Mann wurde verletzte und musste von der Feuerwehr mittels Seilwinde geborgen werden.
Gegen 22.28 Uhr wurden am Montag die Feuerwehren St. Stefan/Rosental, Wetzelsdorf und Aschau zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Ein Mann war mit seinem Pkw am Hametbergweg von der Fahrbahn abgekommen und rutschte rund 50 Meter einen steilen Hang hinab. Bei einem Baumstamm blieb er schließlich hängen.
Der Mann wurde erstversorgt, anschließend wurde das Fahrzeug gesichert. Für eine möglichst patientenschonende Rettung wurde von den Einsatzkräften die Fahrtür, B-Säule und Hintertür des Autos entfernt – anschließend konnte der Mann auf die Korbtrage gelagert und mittels Seil gerettet werden. Im Anschluss wurde von der Feuerwehr auch der Pkw mit einer Seilwinde geborgen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.
