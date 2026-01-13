Stihl Tirol hat Geräte seit 100 Jahren im Fokus

Seit einem Jahrhundert ist das Familienunternehmen Stihl aus Stuttgart mit seinen Geräten und Werkzeugen in der Forstwirtschaft und Landschaftspflege erfolgreich. „Unser Jubiläum ist aus diesem Grund nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Moment, uns bewusst zu machen, welche Stärke aus der Verbindung von Herkunft, Ingenieurskunst und dem Mut zur Erneuerung entsteht“, zeigt sich Nikolas Stihl, Aufsichtsrat- und Beiratsvorsitzender, sichtlich stolz.