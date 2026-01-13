Vorteilswelt
Stihl Tirol hat Geräte seit 100 Jahren im Fokus

Tirol
13.01.2026 15:00
Nikolas Stihl, Vorsitzender des STIHL Beirats und Aufsichtsrats, präsentiert anlässlich des ...
Nikolas Stihl, Vorsitzender des STIHL Beirats und Aufsichtsrats, präsentiert anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums die Jubiläumssäge STIHL MS 500i Centennial Edition.(Bild: Stihl)

Was als Ein-Mann-Betrieb in Stuttgart begann, wurde auch in Langkampfen zur Erfolgsgeschichte – mit mehr als 900 Mitarbeitern. Zum Jubiläum gibt es eine besondere Säge.

Seit einem Jahrhundert ist das Familienunternehmen Stihl aus Stuttgart mit seinen Geräten und Werkzeugen in der Forstwirtschaft und Landschaftspflege erfolgreich. „Unser Jubiläum ist aus diesem Grund nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Moment, uns bewusst zu machen, welche Stärke aus der Verbindung von Herkunft, Ingenieurskunst und dem Mut zur Erneuerung entsteht“, zeigt sich Nikolas Stihl, Aufsichtsrat- und Beiratsvorsitzender, sichtlich stolz.

Über 900 Mitarbeiter in Tirol
Auch in Tirol ist das Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber. Rund 920 Mitarbeiter sind am Standort in Langkampfen beschäftigt. Seit 1993 legt man dort den Fokus auf Gartengeräte. Die Stihl Tirol GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stihl Gruppe und fertigt akkubetriebene Produkte an. Zudem ist man Kompetenzzentrum für bodengeführte Gartengeräte, die in Langkampfen produziert und entwickelt werden.

Wir sind seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke auf dem Weltmarkt, auf diesem Erfolg wollen wir weiter aufbauen.

Michael Traub, Vorstandsvorsitzender Stihl

„Wir sind seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke auf dem Weltmarkt, auf diesem Erfolg wollen wir weiter aufbauen“, blickt Michael Traub, Vorstandsvorsitzender von Stihl, in die Zukunft. Mit der Benzin-Motorsäge Stihl MS 500i Centennial Edition setzt man zum Jubiläum auf ein besonderes Modell.

