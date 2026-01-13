Stihl Tirol hat Geräte seit 100 Jahren im Fokus

Was als Ein-Mann-Betrieb in Stuttgart begann, wurde auch in Langkampfen zur Erfolgsgeschichte – mit mehr als 900 Mitarbeitern. Zum Jubiläum gibt es eine besondere Säge.
Seit einem Jahrhundert ist das Familienunternehmen Stihl aus Stuttgart mit seinen Geräten und Werkzeugen in der Forstwirtschaft und Landschaftspflege erfolgreich. „Unser Jubiläum ist aus diesem Grund nicht nur ein Blick zurück, sondern auch ein Moment, uns bewusst zu machen, welche Stärke aus der Verbindung von Herkunft, Ingenieurskunst und dem Mut zur Erneuerung entsteht“, zeigt sich Nikolas Stihl, Aufsichtsrat- und Beiratsvorsitzender, sichtlich stolz.
Über 900 Mitarbeiter in Tirol
Auch in Tirol ist das Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber. Rund 920 Mitarbeiter sind am Standort in Langkampfen beschäftigt. Seit 1993 legt man dort den Fokus auf Gartengeräte. Die Stihl Tirol GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stihl Gruppe und fertigt akkubetriebene Produkte an. Zudem ist man Kompetenzzentrum für bodengeführte Gartengeräte, die in Langkampfen produziert und entwickelt werden.
Wir sind seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke auf dem Weltmarkt, auf diesem Erfolg wollen wir weiter aufbauen.
Michael Traub, Vorstandsvorsitzender Stihl
„Wir sind seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke auf dem Weltmarkt, auf diesem Erfolg wollen wir weiter aufbauen“, blickt Michael Traub, Vorstandsvorsitzender von Stihl, in die Zukunft. Mit der Benzin-Motorsäge Stihl MS 500i Centennial Edition setzt man zum Jubiläum auf ein besonderes Modell.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.